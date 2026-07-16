Sadece abur cubur yiyen 14 yaşındaki genç görme yetisini kaybetti

Birleşik Krallık'ta yaşayan ve seçici yeme bozukluğu bulunan 14 yaşındaki bir erkek çocuk, yıllarca tek yönlü beslenmenin bedelini görme yetisini kaybederek ödedi. Küçük yaşlardan itibaren yemeklerin dokusuna karşı hassasiyet geliştiren genç, sadece patates kızartması, cips ve işlenmiş et tüketiyordu.

TEŞHİS KONULDUĞUNDA ÇOK GEÇTİ

Halsizlik şikayetiyle 14 yaşında aile hekimine başvuran gence hafif anemi ve B12 vitamini eksikliği teşhisi konuldu. Doktorların reçete ettiği B12 iğnelerini bir süre sonra kullanmayı bırakan gencin 15 yaşında görme sorunları başladı. Durumu gitgide ağırlaşan çocuk, 17 yaşına geldiğinde nöro-oftalmoloğa sevk edildi.

Yapılan ileri analizlerde gencin kanında bakır ve D vitamini seviyelerinin son derece düşük olduğu belirlendi. Gözden beyne görsel bilgi ileten optik sinirin köreldiği saptandı. Doktorlar gence beslenme yetersizliğine bağlı optik nöropati teşhisi koydu. Vitamin takviyelerine başlansa da hasar kalıcı olduğu için gencin görme yetisi kurtarılamadı.

YASAL KÖRLÜK SINIRINA GİRDİ

Yapılan testlerde gencin görme keskinliği derecesi 20/200 olarak ölçüldü. Bu oran tıp dünyasında yasal körlük sınırı sayılıyor. Normal bir insanın 200 fitten net görebildiği nesneleri, talihsiz genç ancak 20 fitten daha yakınken görebiliyor.

Uzmanlar, beslenme yetersizliğine bağlı optik nöropati vakalarının tarihsel süreçte genellikle savaş ve kıtlık dönemlerinde görüldüğünü vurguluyor. Günümüzde ise bu durum alkol, sigara kullanımı veya mide küçültme ameliyatları sonrasında besin emiliminin azalmasıyla ortaya çıkıyor.

"VÜCUT KİTLE İNDEKSİNE ALDANMAYIN"

Vakanın tıp dünyasında büyük şaşkınlık yaratmasının en büyük nedeni, çocuğun kilosunun tamamen normal sınırlarda olmasıydı. Bu durum, doktorların beslenme yetersizliğini uzun süre fark edememesine yol açtı.

Vaka raporunu hazırlayan uzmanlar, tehlikenin boyutuna şu sözlerle dikkat çekti:

"Beslenme yetersizliğine bağlı optik nöropati, vücut kitle indeksine bakılmaksızın, açıklanamayan görme semptomları ve kötü beslenme geçmişi olan her hastada bir ihtimal olarak değerlendirilmelidir."

Yeme bozukluğu tedavisi için ruh sağlığı birimine sevk edilen gencin görme kaybının daha da ilerlemesi durduruldu, ancak kaybettiği görme yetisini bir daha geri kazanamayacağı açıklandı.