Kırtasiye ürünleri ve okul formalarına dev zam geldi

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde başlayan okul alışverişi aile bütçelerini zorluyor. Defterden kaleme, çantadan suluğa kadar birçok kırtasiye ürününün fiyatı yüzde 30 arttı. Okul formalarında ise fiyatlar geçen yıla göre iki katına çıktı. Tüm ihtiyaçlar eklendiğinde bir öğrenci için yapılacak harcama 10 bin lirayı buluyor.

Okulların açılmasına günler kala velilerin kırtasiye ve forma alışverişi hızlandı. Okul malzemelerinin fiyatı geçen yıla göre ortalama yüzde 30 arttı. Forma fiyatları ise bazı ürünlerde iki katına çıktı.

Birçok okul, ihtiyaç listesini velilere gönderdi. Defter, kalem, boya, kitap, çanta ve suluktan oluşan listelerin maliyeti binlerce lirayı buluyor.

TOPLAM 10 BİN LİRA...

Okul çantalarının fiyatı bin 500 liradan başlıyor. Marka ve modele göre 3-4 bin liraya kadar yükseliyor. Bazı suluklar da benzer fiyatlarla satılıyor. Diğer kırtasiye ürünleri eklendiğinde toplam harcama 10 bin liraya ulaşabiliyor.

Forma alışverişi de aile bütçesini zorluyor. NTV'nin haberine göre; üç parçalı takımların fiyatı 2 bin 100 liradan başlıyor. Tişörtler 550, sweatshirtler ise 950 liradan satılıyor. Bazı işletmeler, ellerindeki ürünleri geçen yılın fiyatından satışa sunuyor.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül’de başlayacak. Tüm sınıflarda ilk ders zili ise 14 Eylül Pazartesi günü çalacak.