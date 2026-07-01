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Halk TV Türkiye Gençlere müjde geldi: Tüm yaz ücretsiz olacak!

Gençlere müjde geldi: Tüm yaz ücretsiz olacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Müzekart GNS uygulaması yeniden başladı. 19-25 yaş arası gençler, yaz boyunca Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tamamen ücretsiz gezebilecek.

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Gençlere müjde geldi: Tüm yaz ücretsiz olacak!

19-25 yaş arasındaki gençlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girebildiği Müzekart GNS uygulaması bu yıl da başladı. 1 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar geçerli olacak kartla Türkiye genelinde 300'den fazla müze ve ören yeri kapılarını gençlere ücretsiz açacak.

2022'den bu yana her yaz hayata geçirilen Müzekart GNS uygulaması 1 Temmuz 2026 itibarıyla yeniden kullanıma açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen program kapsamında 19-25 yaş arasındaki gençler, 30 Eylül'e kadar Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, uygulamanın başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bak, "Sevgili gençler, ülkemizin tarih ve kültür kokan her bir köşesini gönlünüzce gezin diye Müzekart GNS bu yıl da sizlerle. Doya doya gezin, görün, öğrenin" dedi.

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BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA YAPILIYOR

Uygulamadan yararlanmak isteyen gençler muzekartgns.com adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Başvurusu onaylanan gençlere kişiye özel ve ücretsiz bir dijital kart tanımlanıyor. Kart, 'Türkiye'nin Müzeleri' mobil uygulaması üzerinden kullanılıyor.

Arkeolojiden etnografyaya, tarihten sanata geniş bir yelpazede hizmet veren müze ve ören yerleri programın kapsamında yer alıyor.

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HER MÜZEYE İKİ GİRİŞ HAKKI

Müzekart GNS sahipleri uygulama kapsamındaki her müze ve ören yerine iki kez giriş hakkına sahip bulunuyor. Aynı müzeye ikinci giriş ise ilk ziyaretten en az 3 saat sonra yapılabiliyor.

2022'de başlatılan ve her yıl binlerce gencin yararlandığı uygulama, bu yıl da yaz boyunca gençlere ücretsiz kültür yolculuğu fırsatı sunacak.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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