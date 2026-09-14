Genç kız 5’inci kattaki pencereden düştü: Soruşturma başlatıldı

Aksaray'da 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen 18 yaşındaki Zeynep Öztaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

EVİNİN PENCERESİNDEN ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 18.00 sıralarında Paşacık Mahallesi 1682 Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşındaki genç kız Zeynep Öztaş, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düştü.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Öztaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç kız, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını duyurdu. (DHA)