Genç kadın evinde ölü bulundu! Çocukları evdeyken göğsünden tek kurşunla vuruldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde gece saat 02.00 sularında şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Çevredeki vatandaşların bir evden silah sesi geldiğini ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

ÇOCUKLARI EVDEYDİ

Belirtilen adrese ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, 32 yaşındaki Buse Taşer'in göğsünden tabancayla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. İki çocuk annesi olan genç kadının hayatını kaybettiği esnada çocuklarının da aynı evde bulunduğu belirtildi. Genç kadının cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından başlatılan inceleme kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (DHA)