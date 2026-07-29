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Halk TV Türkiye Eve dönen abla kardeşinin cansız bedenini buldu! 2 ay önce nişanlısından ayrılmış

Eve dönen abla kardeşinin cansız bedenini buldu! 2 ay önce nişanlısından ayrılmış

Şişli'de işten dönen Çiğdem Kaya, 24 yaşındaki kardeşi Umut Kaya'yı evin salonunda ölü buldu. İki ay önce nişanlısından ayrıldığı ve cep telefonunda bir not bulunduğu öğrenilen gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eve dönen abla kardeşinin cansız bedenini buldu! 2 ay önce nişanlısından ayrılmış
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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Şişli'nin Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Çiğdem Kaya akşam saatlerinde işten evine döndüğünde kardeşi 24 yaşındaki Umut Kaya'yı evin salonunda hareketsiz halde yatarken buldu. Genç kadın, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, Umut Kaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.Eve dönen abla kardeşinin cansız bedenini buldu! 2 ay önce nişanlısından ayrılmış - Resim : 1

TELEFONUNDA NOT BULUNDU

Polis ekiplerine bilgi veren, Çiğdem Kaya kardeşi Umut Kaya'nın yaklaşık 2 ay önce nişanlısı Sema Ö.'den ayrıldığını ve bu süreçten olumsuz etkilendiğini söylediği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden gencin cep telefonunda bir nota rastlandı. İçeriği henüz açıklanmayan nota ulaşılan cep telefonu, incelenmek üzere polis ekipleri tarafından el konuldu.

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ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde incelemelerde bulunan doktor, Umut Kaya'nın ölümünü olağan dışı bularak "şüpheli ölüm" olarak kayda geçti. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından, 24 yaşındaki gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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