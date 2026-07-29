Ailesi her yerde onu arıyordu! Şelale kenarındaki kıyafetler gerçeği ortaya çıkardı

Olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 39 yaşındaki Ramazan Çiftçi, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak amacıyla evinden ayrıldı. Ancak saatler geçmesine rağmen eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Çiftçi için endişelenen ailesi ve yakınları, kendi imkanlarıyla aramaya başladı.

BULUNAN KIYAFETLER ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bölgeyi didik didik arayan yakınları, Değirmendere Şelalesi kenarına geldiklerinde Ramazan Çiftçi'ye ait kıyafetleri buldu. Bunu üzerine yetkililere haber vererek yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiyenin dalgıçları, şelalede arama çalışması başlattı.

Dalgıçların suda yaptığı aramalar sonucunda talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıda kıyafetlerinin bulunması, Çiftçi'nin sıcak havadan bunalıp serinlemek amacıyla suya girdiği ve boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilirken olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ramazan Çiftçi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)