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Halk TV Türkiye Serinlemek isterken canından oluyordu! Cankurtaranlar son anda kurtardı

Serinlemek isterken canından oluyordu! Cankurtaranlar son anda kurtardı

Silivri Selimpaşa Halk Plajı'nda denize giren 58 yaşındaki bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İBB cankurtaran ekiplerinin zamanında müdahalesiyle jet skiye alınarak kumsala çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Silivri'deki Selimpaşa Halk Plajı'nda meydana geldi. Denize giren 58 yaşındaki vatandaş, bir süre sonra suyun içinde çırpınarak boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıda ve denizde güvenlik nöbeti tutan İBB Cankurtaran ekipleri, vatandaşın su üstünde kalmakta zorlandığını fark ederek anında harekete geçti.

Serinlemek isterken canından oluyordu! Cankurtaranlar son anda kurtardı - Resim : 1

SAĞLIK DURUMU İYİ

Cankurtaranlar, jet ski ile hızla olayın yaşandığı noktaya ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkarılarak jet skiye bindirilen vatandaş, güvenli bir şekilde kumsala ulaştırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kumsala çıkarılan vatandaşa ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Olay yerindeki müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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