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Halk TV Türkiye Geleceğin meslekleri belli oldu: Üniversite tercihlerine 16 yeni bölüm ekleniyor

Geleceğin meslekleri belli oldu: Üniversite tercihlerine 16 yeni bölüm ekleniyor

YÖK, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini duyurdu. Yapay zekayla ilişkili program sayısı 171 üniversitede 785'e ulaştı.

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Geleceğin meslekleri belli oldu: Üniversite tercihlerine 16 yeni bölüm ekleniyor

2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Bu yıl tercih kılavuzuna eklenen bölümler arasında 'Tarih ve Yapay Zeka', 'Felsefe ve Yapay Zeka', 'Biyoteknoloji ve Genetik', 'Dijital Oyun Teknolojileri' ve 'Mobil Güvenlik Teknolojileri' gibi disiplinler arası programlar yer alıyor.

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TARİH VE FELSEFE YAPAY ZEKAYLA BULUŞUYOR

Programlar yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik, dijital sağlık teknolojileri, yeşil enerji ve akıllı üretim sistemleri gibi alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. İstihdamla bağı zayıflayan programlar da güncelleniyor.

Geleceğin meslekleri belli oldu: Üniversite tercihlerine 16 yeni bölüm ekleniyor - Resim : 2

3 YILDA 785 PROGRAMA ULAŞILDI

YÖK Başkanı Erol Özvar konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özvar, son 3 yılda yapay zeka, dijital sağlık, tarımda dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında 70'e yakın yeni program açıldığını belirtti.

Yapay zekayla ilişkili programların 171 üniversitede 785'e ulaştığını vurgulayan Özvar, bu programların eğitim kapasitesinin birkaç yıl içinde 7 kat büyüdüğünü ve ilk mezunlarını vermeye başladığını söyledi.

Geleceğin meslekleri belli oldu: Üniversite tercihlerine 16 yeni bölüm ekleniyor - Resim : 3

"GENÇLERİMİZ GELECEĞİN MESLEKLERİNE BİLİNÇLİ YÖNELİYOR"

Özvar, "Bu programlar öğrencilerimizden büyük ilgi görmekte ve yüksek doluluk oranlarıyla tercih edilmektedir. Bu tablo, gençlerimizin geleceğin mesleklerine ne kadar bilinçli bir şekilde yöneldiğini açıkça göstermektedir" dedi.

Yapay zeka ve bilişim temelli programlara yönelimin önem kazandığını ifade eden Özvar, "Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

YÖK, tercih döneminde öğrencilerin doğru karar verebilmeleri için bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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