YKS birincisi açık liseden çıktı! İnternetten öğrendi 500 tam puanla zirveye oturdu
YKS Fransızca şampiyonu Sena İlhan, sınava daha iyi çalışabilmek için örgün eğitimi bırakıp açık liseye geçti. İnternetle hazırlanan 20 yaşındaki İlhan, 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu ancak derece yaptığı dille değil tıpla devam edecek.
Denizli Acıpayam Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada üniversite sınavına daha fazla zaman ayırabilmek ve Balıkesir'de tıp eğitimi gören ikiz kız kardeşi Esna'nın yanına gidebilmek amacıyla Açık Öğretim Lisesine geçiş yapan 20 yaşındaki Sena İlhan, buradan mezun oldu. Üniversite sınavına üçüncü kez giren İlhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) Fransızca alanında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.
Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İlhan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sonuçları öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını aktaran İlhan, sınav sonuçlarını sabah erkenden takip ettiğini, Türkiye birincisi olduğunu görünce önce inanamadığını, ardından büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.
Üniversite sınavına daha iyi hazırlanabilmek amacıyla açık liseye geçtiğini anlatan İlhan, Fransızca bilgisini ağırlıklı olarak internet üzerinden uygulamalar, videolar ve kitaplar aracılığıyla geliştirdiğini dile getirdi. Başarısında kendisine uygun çalışma yöntemini belirlemesinin etkili olduğunu vurgulayan İlhan, özellikle yabancı dilde kitap okumanın önemli katkı sağladığını kaydetti.
Sınav öncesindeki hedefinin ilk 100'e girmek olduğunu ifade eden İlhan, sınavdan çıktıktan sonra bazı yanlışları nedeniyle birincilik beklemediğini belirterek, "Şu an çok mutluyum." dedi.
Ailesinin başarısına çok sevindiğini belirten İlhan, süreç boyunca en önemli motivasyonunun pes etmemek ve başarabileceğine inanmak olduğunu sözlerine ekledi.
YDT Fransızca alanında Türkiye birincisi olmasına rağmen tercih döneminde sayısal puanıyla tıp fakültelerini araştırdığını aktaran İlhan, ikiz kız kardeşinin de Balıkesir'de tıp eğitimi aldığını belirterek kendisinin de aynı mesleği yapmak istediğini ve tercihini sayısal puanıyla tıp fakültesinden yana kullanmayı planladığını söyledi. (AA)