YKS birincisi açık liseden çıktı! İnternetten öğrendi 500 tam puanla zirveye oturdu

4 5

Sınav öncesindeki hedefinin ilk 100'e girmek olduğunu ifade eden İlhan, sınavdan çıktıktan sonra bazı yanlışları nedeniyle birincilik beklemediğini belirterek, "Şu an çok mutluyum." dedi.

Ailesinin başarısına çok sevindiğini belirten İlhan, süreç boyunca en önemli motivasyonunun pes etmemek ve başarabileceğine inanmak olduğunu sözlerine ekledi.