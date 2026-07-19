GBT'de çıkan arbede polis merkezinde devam etti: Camları bile kırdılar

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi sahilinde 17 Temmuz gecesi iddiaya göre, bölgede devriye görevi yürüten polis ekipleri, 4 kişiye kimlik kontrolü (GBT) yapmak istedi. Ancak şahıslar, görevli polis memurlarına kimliklerini ibraz etmeyi reddederek mukavemette bulundu. Çıkan tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine, polis ekipleri duruma müdahale ederek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

TAŞKINLIK POLİS MERKEZİNE SIÇRADI: 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerinde görevli memurlara direnen şüphelilerin saldırgan tavırları, işlemleri için götürüldükleri polis merkezinde de devam etti. Emniyet binasında taşkınlık çıkaran şahıslar, polis merkezinin camlarını kırarak kamu malına zarar verdi. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)