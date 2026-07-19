Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye GBT'de çıkan arbede polis merkezinde devam etti: Camları bile kırdılar

GBT'de çıkan arbede polis merkezinde devam etti: Camları bile kırdılar

Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine arbede çıkaran ve gözaltına alındıktan sonra polis merkezinin camlarını kıran 4 şüpheli tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
GBT'de çıkan arbede polis merkezinde devam etti: Camları bile kırdılar

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi sahilinde 17 Temmuz gecesi iddiaya göre, bölgede devriye görevi yürüten polis ekipleri, 4 kişiye kimlik kontrolü (GBT) yapmak istedi. Ancak şahıslar, görevli polis memurlarına kimliklerini ibraz etmeyi reddederek mukavemette bulundu. Çıkan tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine, polis ekipleri duruma müdahale ederek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Arama kurtarma ekipleri 5 gün sonra ulaştı! Aranan dağcı ölü bulunduArama kurtarma ekipleri 5 gün sonra ulaştı! Aranan dağcı ölü bulundu

TAŞKINLIK POLİS MERKEZİNE SIÇRADI: 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerinde görevli memurlara direnen şüphelilerin saldırgan tavırları, işlemleri için götürüldükleri polis merkezinde de devam etti. Emniyet binasında taşkınlık çıkaran şahıslar, polis merkezinin camlarını kırarak kamu malına zarar verdi. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

GBT'de çıkan arbede polis merkezinde devam etti: Camları bile kırdılar - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Polis Gözaltı Emniyet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro