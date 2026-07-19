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Halk TV Türkiye Arama kurtarma ekipleri 5 gün sonra ulaştı! Aranan dağcı ölü bulundu

Arama kurtarma ekipleri 5 gün sonra ulaştı! Aranan dağcı ölü bulundu

Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanan ve 5 gündür haber alınamayan 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık'ın cansız bedeni bulundu. Ekipler, Işık'ın cenazesine Süppa Dürek Zirvesi yakınlarında ulaştı.

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Bursa'dan Hakkari'ye gelen iki dağcı, 13 Temmuz tarihinde Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Tırmanış esnasında dağcılardan biri belirli bir noktadan sonra geri dönme kararı alarak inişe geçerken, 61 yaşındaki Yüksel Işık zirveye doğru tek başına ilerlemeye devam etti. Işık'tan bir süre sonra haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirilerek yardım talep edildi.

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Arama kurtarma ekipleri 5 gün sonra ulaştı! Aranan dağcı ölü bulundu - Resim : 2

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK ve Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle dağcılık ve zirve tırmanışı gibi sportif faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığı bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen aralıksız sürdürülen çalışmalara, Van AFAD ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcılar da destek verdi.

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ARAMA ÇALIŞMALARININ 5. GÜNÜNDE ACI HABER

Bölgede günlerdir umutla sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde bugün öğle saatlerinde Yüksel Işık'ın cansız bedeni, Süppa Dürek Zirvesi'nden iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında tespit edildi. Ekipler tarafından bulunduğu zorlu bölgeden çıkarılan talihsiz dağcının cenazesinin, gerekli otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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