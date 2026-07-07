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Halk TV Türkiye Gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltına alındı

Gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltına alındı

Gazeteci Hazar Dost, 2018 yılında katıldığı bir eylem nedeniyle akşam saatlerinde gözaltına alındı. Birgün editörü Kayhan Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

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Gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltına alındı

Gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltına alındı. Dost'un markette olduğu sırada polis baskınıyla gözaltına alındığı belirtilirken Ayhan da sosyal medyadan evine baskın yapıldığını paylaştı.

HAZAR DOST'A MARKETTE POLİS BASKINI

Gazeteci Hazar Dost, 2018'de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek akşam 19.30 sıralarında gözaltına alındı. Gazeteci Doğu Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dost'un mahallede alışveriş yaptığı sırada dört polis memurunun manava girerek kendisini gözaltına aldığını aktardı. Eroğlu'nun verdiği bilgiye göre, Dost hakkında daha önce karar verilmiş ancak istinaftan dönmüş bir dosyada ifadesinin eksik olduğu gerekçesiyle işlem yapıldı. Dost'un avukatları, ifade vermeye her zaman hazır olduklarını nöbetçi savcıya bildirmelerine rağmen riskli bulunarak gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gazetecinin geceyi karakolda geçireceği ve sonra Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade vereceği bildirildi.

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KAYHAN AYHAN DA GÖZALTINA ALINDI

Birgün editörü Kayhan Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Ayhan'ın gözaltına alınma nedeni ve sürecine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gazeteci Gözaltı
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