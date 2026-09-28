Gazeteci Alican Uludağ'a Gebze'deki bina paylaşımı nedeniyle dava: Hapis cezası istendi

Gazeteci Alican Uludağ hakkında, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği Arslan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı. Uludağ'ın, binanın yıkımında metro inşaatının etkili olduğuna ve Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğuna işaret eden paylaşımları, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasına konu edildi.

Gebze'de 29 Ekim 2025'te meydana gelen olayda Arslan Apartmanı çökmüş ve 4 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın yıkımında altından geçen metro inşaatının etkisine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Uludağ, 3 Kasım 2025'te X hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu rapora ve metro çalışmasına dikkat çekti. Paylaşımın ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle içeriğe erişim engeli getirildi ve gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı.

DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ'ın ifadesini aldıktan sonra yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 10 Eylül 2026'da Uludağ hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Savcılık, Uludağ'ın sosyal medya hesabındaki takipçi sayısına ve paylaşımların başka kullanıcılar tarafından yeniden paylaşılmasına da dikkat çekti. İddianamede, gazetecinin yaklaşık 260 bin takipçisinin bulunduğu ve paylaşımın geniş bir kitleye ulaşabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Savcılık, Uludağ'ın paylaşımlarının kamu barışını ve toplumdaki huzur ve güven ortamını bozabilecek nitelikte olduğunu ileri sürdü. İddianamede ayrıca eylemin farklı tarihlerde zincirleme şekilde gerçekleştirildiği değerlendirmesine yer verildi.

ULUDAĞ SUÇLAMAYI REDDETTİ

İddianamede gazeteci Uludağ'ın savunmasına da yer verildi. Yaklaşık 16 yıldır Ankara'da yargı muhabirliği yaptığını belirten Uludağ, söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etti ancak suçlamayı reddetti.

Uludağ, paylaşımı Gebze'de meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayın kamuoyuna aktarılması amacıyla yaptığını belirtti. Binanın metro inşaatının etkisiyle yıkıldığı yönündeki bilgilerin ise olayın ardından bölgede inceleme yapan resmi kaynaklardan elde edildiğini ifade etti.

Gazeteci, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda da metro inşaatının binanın yıkımına etkisine ilişkin değerlendirmelerin bulunduğunu belirtti.

Uludağ, paylaşımında bu değerlendirmeler üzerinden Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğuna dikkat çektiğini savundu.

"YÜKSEK KAMU YARARI VARDI" DEDİ

Uludağ savunmasında, bina yıkılmadan önce bölgede yaşayan vatandaşların tehlikeye ilişkin CİMER üzerinden bildirimlerde bulunduğunu da aktardı.

Yaptığı paylaşımın gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu ve olayın kamuoyuna aktarılmasında kamu yararı bulunduğunu belirten Uludağ, bu nedenle üzerine atılı suçu kabul etmedi.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, Uludağ'ın TCK'nın 217/A-1 ve 43/1 maddeleri kapsamında cezalandırılmasını istedi. İddianamede gazeteci hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 59. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek davanın görülmesine karar verdi. Uludağ'ın ilk duruşması 5 Kasım 2026'da yapılacak.