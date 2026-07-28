Yavuz Oğhan'dan Gürsel Tekin'e suç duyurusu: Kesilen faturaları paylaştı

Gazeteci Yavuz Oğhan, kayyum Gürsel Tekin'in Gazete Pencere hakkındaki iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen CHP'ye yeni üye katılım töreni, törende yer alan bazı kişilerin bir cast ajansı aracılığıyla getirildiği ve tören öncesinde slogan çalışması yaptıkları iddialarıyla gündeme geldi. Gelişmelerin ardından Gürsel Tekin, il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Gazete Pencere'yi hedef aldı.

Tekin, Gazete Pencere'nin CHP'den yüksek tutarlı ödemeler aldığı iddiasını dile getirerek, "Dün ilk iki haber nereden çıktı biliyor musunuz, Pencere ve BirGün Gazetesi'nden. Şu Pencere'nin durumuna bakar mısınız; fatura bir 50 milyon, fatura iki 294 milyon, fatura üç 240 milyon. Elbette saldırıyla karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullandı.

Tekin'in açıklamalarına Gazete Pencere İmtiyaz Sahibi ve gazeteci Yavuz Oğhan sert tepki gösterdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Oğhan, Tekin'in kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını savundu.

Oğhan, yaptığı açıklamada, Tekin'in dile getirdiği rakamların doğru olmadığını belirterek, söz konusu faturaların CHP'nin iletişim danışmanlığı hizmeti kapsamında düzenlenen belgeler olduğunu ifade etti.

RAKAMLARI PAYLAŞTI

Yavuz Oğhan, CHP'den alınan ücretlere ilişkin bir tablo paylaşarak, "Buraya 2024 dahil Özel yönetiminde üç yılda Gazete Pencere’den CHP’ye kesilen faturaların bedelini koyuyorum. İçinde bizi cezalandırmak için ödenmeyenlerin olduğunu da hatırlatarak. Yüz milyonlar mı okuyanlar karar versin. Nihai kararı da yargı verecek zaten. Telaşa gerek yok" dedi.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA", "İFTİRA" VE "ALENEN HAKARET"

Oğhan'ın açıklamasının ardından avukatı Hüseyin Ersöz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Gürsel Tekin'in basın toplantısında sözünü ettiği faturalardaki tutarların kasten yanlış aktarıldığı, faturaların hukuki dayanağının kamuoyuna eksik ve yanıltıcı biçimde sunulduğu öne sürüldü. Dilekçede, bu açıklamalarla Yavuz Oğhan'ın kamuoyu nezdinde hedef haline getirilmesinin amaçlandığı savunuldu.

Başvuruda ayrıca, söz konusu faturaların, Oğhan'ın butlan kararı öncesinde CHP'nin iletişim danışmanlığı görevini yürüttüğü döneme ilişkin hizmet bedellerini içerdiği belirtildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, Gürsel Tekin hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "iftira" ve "alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatılmasını ve kamu davası açılmasını talep etti.