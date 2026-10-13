Fransa vizesi almak isteyenler dikkat! Yeni uygulama için tarih verildi

Fransa’ya seyahat hazırlığı yapanlar için vize başvuru sürecinde yeni bir uygulama devreye giriyor. Vize başvurularını kabul eden VFS Global tarafından duyurulan düzenlemeye göre, 15 Ekim 2026’dan itibaren belirli kategorilerdeki başvuru sahiplerinin randevu alabilmek için öncelikle "bekleme listesine kaydolması" gerekecek.

VFS Global’in internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmede, yeni sistemin belirtilen tarihten itibaren uygulanacağı açıklandı. Böylece kapsama giren başvuru sahiplerinin randevu işlemlerini doğrudan randevu alma süreci yerine bekleme listesi üzerinden yürütmesi gerekecek.

BEKLEME LİSTESİ İKİ AYRI KATEGORİYE AYRILACAK

Fransa-Visas’ın Türkiye için yayımladığı resmî bilgilendirmeye göre, 15 Ekim 2026’dan itibaren turistik veya özel ziyaret amacıyla kısa süreli vize almak isteyenler VFS Global üzerinden bekleme listesine kaydolabilecek.

Uygulama kapsamında iki ayrı liste oluşturulacak. İlk liste, Schengen vizesinin süresi son iki yıl içinde dolmuş olan başvuru sahipleri için kullanılacak. İkinci liste ise diğer tüm başvuru sahiplerini kapsayacak. Böylece başvuru sahipleri, önceki Schengen vizesi durumlarına göre ilgili bekleme listesine yönlendirilecek.

Ankara’da ayrıca uluslararası taşımacılık yapan tır şoförleri için ayrı bir bekleme listesi oluşturulacak. Diğer vize kategorilerinde ise randevu alma usulü değişmeyecek.

Yeni uygulama öncesinde başvuru sahiplerinin kendi durumlarına uygun kategoriyi belirlemesi ve VFS Global’in güncel yönlendirmelerini takip etmesi gerekiyor.

İLK KEZ BAŞVURANLAR DA KAPSAMDA

Düzenlemenin dikkat çeken ayrıntılarından biri, kısa süreli turistik veya özel ziyaret amacıyla ilk kez Fransa vizesine başvuracak kişileri de kapsaması oldu. Bu kategorilerde başvuru yapmayı planlayanların, randevu sürecini yeni uygulamaya göre organize etmesi gerekecek.

FRANSA'YA SEYAHAT EDECEKLER DİKKAT!

15 Ekim 2026 itibarıyla başlayacak uygulama nedeniyle Fransa’ya gitmek isteyenlerin başvuru öncesinde VFS Global’in güncel duyurularını kontrol etmesi önem taşıyor. Bekleme listesine kayıt işlemi ve randevu sürecine ilişkin ayrıntıların takip edilmesi, seyahat planlarının aksamaması açısından önem kazanıyor.

Özellikle kısa süreli turistik veya özel ziyaret amacıyla ilk kez başvuru yapacak kişilerin yeni düzenlemeyi dikkate alarak hazırlıklarını önceden yapması gerekiyor.