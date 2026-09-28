Fon soruşturması AKP'yi birbirine kattı! "Teslim olun"

Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, parti içinden isimleri hedef alarak istifa ve yargıya teslim olma çağrısı yaptı.

"ÖZGÜR ÖZEL'E KALMADAN DERHAL İSTİFA ETSİN"

AKP'nin eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği iddialara işaret etti. Birinci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel meydan okumaya devam ediyor. Belli ki elinde fon hareketlerine yönelik bir liste var. Listede ilk ismi açıklanan genel başkan yardımcısı kadın istifa etti. Önemli olan kısım istifası değil. Aklanacağım, bu iftira ile mücadele edeceğim demedi, yoktur diyemedi."

"EN ÜST SEVİYEDEN VATANDAŞA BATACAK KAĞITLARI TIKAYANLAR..."

Sürecin halk aleyhine işlediğini belirten ve parti içindeki aktörlere seslenen Birinci, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

"Herkes kendini biliyor. Ne yaptığını, yapmadığını biliyor. Özgür Özel'e kalmadan, bu fahiş karı elde eden, fonun patlayacağını bilip en üst seviyeden vatandaşa batacak kağıtları tıkayan, 1'e 10, 1'e 100 kazanan her kim varsa... Bu nitelikli dolandırıcılık faaliyetinin içinde her kim varsa... Bu ahlaksız manipülasyonun içinde her kim varsa... Bu haram parayı hem de milyonlarca kişinin hakkı olan parayı ailesine, çocuklarına reva gören her kim varsa... Hiçbir açıklama, ifşa beklemeden;

1- Derhal istifa etsin.

2- Kendini ifşa etsin.

3- Başsavcılıktan malvarlığı değerlerine tedbir konmasını talep etsin.

4- Milletin tamamından özür dilesin ve hukukun kılıcına ram olsun."

Birinci daha sonra bu paylaşımını sildi.

YENİ ŞAFAK YAZARI: NASIL OLSA YAKALANACAKSINIZ TESLİM OLUN

Benzer bir çıkış iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal tarafından da yapıldı. Ünal, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu pisliğe bulaşmış kim varsa hayatında bir kez olsun mertçe davransın, çıksın, 'ben yaptım' desin, itiraf etsin, kenara çekilsin. Gizlenip, 'belki beni bulamazlar' deyip, her gün patlayacak skandallarla AK Parti Teşkilatı’na her gün yeni bir bedel ödetmeye, moralleri bozmaya kimsenin hakkı yok. Nasıl olsa yakalanacaksınız. Teslim olun ki işleri kolaylaştırın."

ÖZGÜR ÖZEL: 63 MİLYON KOYUP 2 MİLYAR TL ÇEKTİLER

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Karesi İlçe Başkanlığı'ndaki ön seçim sırasında yaptığı konuşmada, fondaki para hareketlerini ve dar gelirli yurttaşların nasıl zarara uğratıldığını rakamlarla anlattı. Özel, konuşmasında şu ayrıntılara yer verdi:

"Dün parti sözcümüz ilkini açıkladı. Geçmiş dönem bakan, düne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, geçmişte İBB bursuyla büyüyen, yani yurt dışına gidecek, parası yok, İstanbul Büyükşehir burs vermiş, giden kişi kendisi hesaba 63 milyon TL yatırmış, 2 milyar TL’den fazlasını çekmiş. Bakın, Nisan’da giriyor 63 milyon TL, Eylül ayında felaket yaşanmadan kaçıyor, 2 milyar TL!"

Yurttaşların dini ve siyasi söylemlerle sisteme çekildiğini belirten Özel, tablonun arka planını şu sözlerle aktardı:

"Bakın, 63 milyon… Televizyonu başındaki vatandaşa söyleyeyim. 63 milyon koyduğu para şöyle bir paradır: Örneğin 6 milyon liralık evden 10 ev parası koymuş, 5 ay sonra bunun 24 katını almış, 240 daire parası alıp kaçmış. Peki aradaki para kimden? Aradaki para 'çok kazandırıyormuş' diye kandırdıkları 3 bin lirasını, 5 bin lirasını, 10 bin lirasını bu fona yatırmış garibanlardan. Ağırlıklısı da kendilerine yakın seçmenlerden. 'Faizden korkarız, borsa helaldir' diyerek ya da 'Burada bütün AK Parti’nin üst düzeyleri burada' diye söylentileri yayıp bu insanlara güven telkin edip paralarını alıp kaçtılar."

"BU PARALARI GERİ ALACAK MISINIZ?"

Özgür Özel, konuşmasının son bölümünde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğrudan çağrıda bulunarak kabineye ilişkin iddiaları dile getirdi:

"Burada Erdoğan’a açık söylüyorum: Fatma Betül Sayan Kaya’dan 2 milyar, kocasından 1,5 milyar… Bu milletin parasını geri alacak mısın? Bütün bu milletin parasını çarpan AK Partililerin hesaplarına el koyacak mısın? Mevcut kabinede fonda işlem yapan bakanı, işlem yaptıran isimleri tek tek belli. Çantacısı, adına daire alıp satan, para taşıyan, fona koyan, fondan çeken bakanı hazineden azledecek misin? Erdoğan, ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın!"