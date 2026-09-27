Son dakika | Özgür Özel'den Fatma Betül Sayan'a: Gariban'ın parasını vereceksin

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Küçükçekmece İlçe Başkanlığı seçiminde yaptığı konuşmada, yüz binlerce küçük yatırımcının birikimlerinin buharlaştığı "Tera fonu" üzerinden eski Aile Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’ya sert tepki gösterdi. Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin kamuoyuyla paylaştığı belgeleri hatırlatan Özel; Kaya ve eşinin fona 60 milyon lira yatırarak 2 milyar liranın üzerinde bir meblağı çektiğini, bu paranın 190 dairelik kısmının doğrudan yurttaşın cebinden çıktığını vurguladı. Kaya'nın iddiaların ardından istifa etmesinin sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirten Özel, "Akşam 'Soruşturma için istifa ediyorum' dedi. Öyle istifa etmekle olmaz; Fatma Hanım, garibanın o 2 milyar lirasını, kocandaki paraları kuruşuna kadar geri vereceksin, bu yolsuzluğun hesabını millete vereceksin" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ön seçiminde partililerle bir araya geldi. Salondaki kalabalığa seslenen Özel, partisinin kuruluş aşamasında verdiği "doğrudan demokrasi" ve "yeni nesil siyaset" sözünü hayata geçirdiklerini vurgulayarak konuşmasına başladı.

"SİYASETİN MİMARİSİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

Parti içi demokraside tarihi bir adım attıklarını belirten Özel, temsili demokrasiyi terk ederek söz, yetki ve kararı doğrudan üyelere devrettiklerini ifade etti. Türkiye genelinde iki güne yayılan ilçe kongreleri maratonunu anlatan Özel, şu bilgileri paylaştı:

"Dün sabah Gaziemir'de ilk ilçe kongresinin açılış konuşmasını yaptım. Ardından Bornova'da kapanış konuşmasını gerçekleştirdim. Kendi üyesi olduğum Manisa Yunusemre'de oyumu kullandım, ardından kızımın Beşiktaş'ta kullandığı oyu gördüm. Bu sabah 10.30'da Balıkesir Karesi'de hıncahınç dolu bir salondaydım. Şimdi de Küçükçekmece'de iki kıymetli adayımızın, Burak ve Erdal başkan adaylarımızın yarıştığı kongredeyiz. Milletvekilimiz Evrim Hanım'ın divan başkanlığında oylama saat 18.00'e kadar sürecek."

872 ilçede tüm üyelerin katılımıyla seçim yaptıklarını kaydeden Özel, "İktidar mahkeme kararıyla ana muhalefetin başını değiştirmeye kalktığında koltuğuna sığınanlarla değil; 19 Mart darbesinden sonra 7 gün gece gündüz Saraçhane'de direnenlerle, Maltepe'de 2,5 milyon olanlarla bu yola çıktık" dedi. Özel, seçilen ilçe başkanlarının gücünü üyeden alacağını, ancak mahalle meclislerini kurmayan veya partinin gücünü büyütmeyen başkanların da yine üyeler tarafından görevden alınacağını belirtti.

"EMEKLİYE 23 BİN LİRA VERENLER, ÖĞRETMENİN TWEETİNDEN KORKUYOR"

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Bir tarafta kibirlerinden vatandaşı duymayan, kulağını kapatan, emekliye 23 bin lira maaş verip 'Eve geçersen aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın' diyen bir iktidar var. Geçmişte Başbakanlık önüne atılan yazar kasadan kriz çıkan memlekette, bugün Anayasa Mahkemesi önünde canına kıyan emekliler var. Alnının terini alamayan emekçiler, borçla batan esnaflar, dalındaki ürünü toplayamayan çiftçiler var. Dört gençten üçü 'Fırsat bulursam yurt dışına giderim' diyor."

AKP'nin "3Y ile mücadele" vaadiyle gelip bugün emekli öğretmenin Facebook sayfasından, gençlerin TikTok ve Instagram paylaşımlarından, gazetecilerin ve akademisyenlerin X hesaplarından 'korkar hale geldiğini' ifade eden Özel, "Milli güvenlik maddesini gerekçe gösterip emekli öğretmenin tweetine 4 saatte müdahale ettiren korkaklar yönetiyor Türkiye'yi. Sosyal medya platformlarına da sesleniyorum; bu milletin karşısında, tek adam rejiminin arkasında hizalanırsanız karşınızda bizi bulursunuz" uyarısında bulundu.

"İBB'DE KURUŞ BULAMAYANLAR, BETÜL SAYAN KAYA'NIN 2 MİLYARLIK VURGUNUNA SESSİZ"

Borsadaki manipülasyonlara ve "Tera fonu" skandalına dikkat çeken Özel, 7 milyon yatırımcının 3,5 milyonunun 10 bin lira ve altında parayla işlem yapmaya çalıştığını belirtti. 455 bin yurttaşın birikimlerinin buharlaştığını ve 2 milyon kişinin bu durumdan etkilendiğini kaydeden Özel, hazırladıkları 15 maddelik yasa teklifini hatırlatarak vurgunun detaylarını açıkladı:

"Eski bakanlar, mevcut bakanlar ve Saray bürokratları bu işin içinde dedik, sustular. Dün Parti Sözcümüz Zeynel Emre ilk işaret fişeğini attı. Erdoğan'ın düne kadar Genel Başkan Yardımcısı olan, eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 60 küsur milyon lira koymuş, 1,3 milyar lira almış. Kocasıyla birlikte çektikleri para 2 milyar liranın üzerinde! Rakamı şöyle anlatayım: 10 daire parasını borsaya koyup, 200 daire parası çekmişler. Aradaki 190 daire parası garibanların cebinden çıktı. Dün bütün gün sustular, akşam 'Soruşturma için istifa ediyorum' dedi. Fatma Hanım, o garibanın 2 milyar lirasını kuruşuna kadar geri vereceksin!"

İktidarın belediyelere yönelik suçlamalarını da hatırlatan Özel, "19 Mart'tan beri televizyonlarda yalan söylediler. 'İBB'de parkelerin altından 2 milyon euro çıktı' dediler, iddianamede yok. 'Gaziosmanpaşa kasasından dolarlar çıktı' dediler, demir mühür çıktı. İmamoğlu'nun korumasının kasasından sadece 24 adet beylik tabancası mermisi çıktı. Tek bir kör kuruş bulamadılar ama sadece Fatma Betül Sayan Kaya’nın üzerinden 2 milyar lira çıktı" dedi.

"YA İSTİFA ET YA SANDIĞI GETİR"

Borsada adı geçen ve bir bakanın "çantacısı" olduğu iddia edilen, 200 milyon euroluk işlem yapan kişilerin ve tüm bağlantıların Devlet Denetleme Teşkilatı ve Meclis komisyonu eliyle incelenmesi gerektiğini belirten Özel, konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı çağrıyla tamamladı:

"Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Bu asrın dolandırıcılığından senin haberin var mıydı, yok muydu? İki seçenek var: Ya haberin vardı, bu tezgâhın tam başındasın; o zaman derhal istifa etmelisin. Ya da 'Haberim yok' diyorsan, milletin gözü önünde bu tezgâh kurulurken farkında değilsen, yönetme kabiliyetin bitmiştir; o zaman derhal sandığı milletin önüne getirmelisin! Onlar yolun sonundadır, biz ise yeni bir yol açarak iktidara yürüyoruz."