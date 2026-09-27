Denetimi de sahte çıktı: AKP'li Sayan'ın hisse aldığı şirkete denetim yapanlar yetkisiz

Fon operasyonu öncesinde yaptığı hisse işlemleriyle gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerinde yüksek miktarda işlem yaptığına ilişkin iddiaların ardından şirketin bağımsız denetim süreci de tartışma konusu.

Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özata Denizcilik’i denetleyen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık hakkında dikkat çeken bir gelişmeyi gündeme getirdi.

Finansal Eksen, eski bakanın 1,3 milyar lira kar ettiği söylenen Özata Denizcilik’in denetim sonucuna “olumlu görüş” verdi.

Ancak Özata Denizcilik, 30 Nisan 2026 tarihli açıklamasında SPK’dan kendilerine ulaşan yazıyla Finansal Eksen’in “Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluşlar Listesi'nden çıkarıldığının” bildirildiğini açıkladı.

Denetimin mevzuata uygun olmadığı ortaya çıktı. Özgür şu ifadelerle dile getirdi:

"Bunlar denetlenmiyor mu? diye soruyoruz ya, işte cevabı:

Denetim de sahte çıktı!

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın servet indirdiği Özata Denizcilik'i denetleyen Finansal Eksen'in, SPK tarafından yetkisi alınmış.

4 Mart 2026'daki kararda denetimin mevzuata uygun yapılmadığı tespit edildi. Finansal Eksen'in ortakları da 2 yıl meslekten men cezası yedi.

Göz göre göre yürüyen vurgunu herkes seyretmiş!"