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Halk TV Türkiye Fon skandalından sonra Demirtaş'ın o konuşması sosyal medyanın gündeminde

Fon skandalından sonra Demirtaş'ın o konuşması sosyal medyanın gündeminde

10 yıla yakın süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yıllar önce fon hakkında söylediği sözler fon skandalının patlamasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Türkiye fon skandalı ile çalkalanıyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın istifa etmesine neden olan skandal, kamuoyunun bir numaralı gündemi oldu.

Muhalefet yeni isimleri ve şirketleri açıklamaya devam ederken sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın yıllar önce fonlar hakkında sarf ettiği sözler yeniden gündeme geldi.

Fon skandalından sonra Demirtaş'ın o konuşması sosyal medyanın gündeminde - Resim : 1

"FON DEMEK HIRSIZLIK DEMEK"

Yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın partisinin başında olduğu dönemde Varlık Fonu hakkında kullandığı sözler şu şekildeydi:

"Fon demek hırsızlık parası, hırsızlık kasası demek. Türkiye'de hükümet fonu diye bir şey duyduğunuz anda bilin ki hırsızlık olacak. Şimdiye kadar hep öyle oldu. Adını fon koymuşlar da hırsızlık... Adına 'hırsızlık fonu' diyecek halleri yok ya açık açık."

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PARALARI GERİ ÖDEDİ

Fon skandalı patlamadan önce eşiyle birlikte 2,1 milyar liralık çıkış yaptığı öne sürülen Fatma Betül Sayan Kaya'nın, günler sonra kazandığı parayı iade ettiği belirtildi. Ancak SPK'nın "etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler" için yayımladığı bültene göre, kazanılan paranın iki katının ödenmesi gerekiyor.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kaya'nın SPK kararı kapsamında ödemesi gereken tutarın 4 milyar liranın üzerinde olduğunu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fatma Betül Sayan Kaya Selahattin Demirtaş Fon Skandalı
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