YENİ Parti fon skandalındaki şirketin AKP bağlantılarını ifşa etti

Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür’ün 22 Eylül 2026’da gündeme taşıdığı Gündoğdu Gıda dosyası, fon skandalında yeni tartışmaların merkezine oturdu. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Tera ve Pusula holdinglerin başını çektiği, büyüklüğünün 20 milyar dolara ulaştığı öne sürülen skandala ilişkin yaptığı açıklamada, Gündoğdu Gıda hisselerinde yaşanan olağanüstü artışa dikkat çekerken AKP ile ilişkilerini ifşa etti.

Gökhan Günaydın, Gündoğdu Gıda’da yaşananların daha önce gündeme getirdiği Özata Denizcilik dosyasıyla benzerlik taşıdığını söyledi.

Günaydın, “Burada Gündoğdu Gıda'nın yaptığı işlemler ile Özata Denizcilik'in yaptığı işlemler birbiriyle çok aynı” dedi.

Günaydın, Özata dosyasında olduğu gibi Gündoğdu dosyasında da şirket bağlantıları, fon yapısı ve denetimsizlik iddialarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

KOPUZ AİLESİ VE AKP BAĞLANTILARI

Gündoğdu Gıda’nın sahibi Zülküf Kopuz’un şirketi 1998’de babası Cemil Kopuz ile kurduğunu belirten Günaydın, Kopuz ailesinin AKP ile geçmişe dayanan ilişkileri anlattı.

Günaydın: Bakın Kopuzlar ailesi, Mustafa Kopuz adına bir köy konağı yapıyorlar. Nerede? Veliköy'de. Bu Veliköy'deki köy konağı 12 Eylül 2026 tarihinde açılıyor. Yani çok yeni. Buraya İlim Yayma Cemiyeti Vakfı Başkanı sıfatıyla Bilal Erdoğan katılıyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Veliköy'e ve Kopuzlar ailesine götürüyor.

Günaydın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kopuz ailesine ilişkin, “Gündoğdu Veliköy'de benim çok yakınlarım var. Orada Kopuzları falan da tanır mısın. İlk patronum Kopuzlardandı. Allah rahmet etsin” sözlerini hatırlattı.

Günaydın, aileden bazı isimlerin AKP’de üstlendiğini görevleri şöyle sıraladı:

"Peki İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ile Zülküf Kopuz arasındaki ilişki ne? Onlar dayıoğulları.

Yani dolayısıyla aynı ailede aynı siyaseti aynı soyadıyla sürdüren insanlar. Bu Kopuz ailesinin AKP siyasetindeki yerini biraz daha vurgulayalım: Hüseyin Kopuz örneğin, AKP Rize Merkez İlçe Başkan Yardımcısı; Muhammet Can Kopuz, AKP Gençlik Kolları MYK üyesi; Özgür Kopuz, AKP Beykoz İlçe Yerel Yönetimler Başkanı; Aydın Kopuz, AKP Yalova Merkez İlçe Başkanı; Mucip Kopuz, AKP Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı; Alaattin Kopuz, AKP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı.

Dolayısıyla ailenin AKP ile bağlantısı sadece bir gönül ilişkisi olmaktan öte bir siyasi ilişki aynı zamanda."

Günaydın: Şimdi bu ilişkiyi daha da somutlayan bir başka husus, Ali Kopuz'un Güneysu konaklarının yapımına sağladığı katkı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı armağanı görüyorsunuz. Bu da böyle bir tablo.

ÜRETİM BİTTİ HİSSE UÇTU

Günaydın’ın aktardığına göre Gündoğdu Gıda, 15-16 Ağustos 2024’te halka arz edildi. Halka arzda hisse fiyatı 35 lira, şirketin piyasa değeri ise 1 milyar 365 milyon lira olarak belirlendi.

Günaydın, hisselerin 2025 sonunda 300 liraya çıktığını, şirketin piyasa değerinin de 11 milyar 700 milyon liraya yükseldiğini söyledi. Şubat 2026’da şirketin gıda üretim faaliyetlerini sonlandırdığını belirten Günaydın, raporlarda personel sayısının ikiye kadar düştüğünü ifade etti.

Şirketin makinelerinin satıldığını ve adının Pusula Yatırımlar Holding A.Ş. olarak değiştirildiğini söyleyen Günaydın, buna rağmen hisselerde yükselişin sürdüğünü belirtti.

"105 MİLYARA ÇIKIYOR"

Günaydın, şirketin Temmuz 2026’da 2 bin 707 liraya kadar çıktığını ve piyasa değerinin 105 milyar lirayı aştığını söyledi.

Günaydın, “Yani 35 liradan başlayan hisse 2.707 liraya çıkıyor, 1.3 milyar liradan başlayan şirketin değeri de 105 milyara çıkıyor. Karşılığı ne? Karşılığında eskiden peynir vardı, süt vardı, yem vardı; şimdi onlar da yok” dedi.

Günaydın, bu tabloyu “Şirketin içini boşalttıkça hisseler füze gibi fırlamaya devam ediyor” sözleriyle değerlendirdi.

SPK VE MASAK'A SORU

Günaydın, Ağustos 2024 ile Temmuz 2026 arasında şirket hisselerinin yüzde 7 bin 636 arttığını belirterek, SPK ve MASAK’ın bu süreci neden zamanında görmediğini sordu.

Günaydın, “Sizce neden SPK seyrediyor? Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlarıyla, başkanlarıyla birlikte bunu inceleyemeyecek, göremeyecek bir durumda mı?” diye konuştu.

Denetimsizliğin siyasi bağlantılarla ilgili olduğunu öne süren Günaydın, fon tarafında da AKP bağlantılı isimlerin bulunduğunu iddia etti.

"MEMLEKET LİME LİME DÖKÜLÜYOR"

Günaydın, Muhammet Yarız ve Serdar Turhan’ın şirket ortaklık yapısındaki paylarına dikkat çekti. Yarız’ın AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yaptığını, Turhan’ın ise eski AKP Gençlik Kolları Başkanı ve THY yöneticisi Melih Şükrü Ecertaş ile ortak olduğunu söyledi.

Günaydın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yani memleket neresinden tutarsanız lime lime dökülüyor ve bunu yaratan 25 yıllık AKP iktidarı.”

BAHADIR ÖZGÜR YAZMIŞTI

Halktv.com.tr Yazarı Bahadır Özgür, yazısında Pusula Portföy’ün tutuklu yöneticileri Muhammet Yarız ve Serdar Turhan’ın İsviçre’ye milyarlarca lira transfer ettiğinin ortaya çıktığını belirtmişti. Özgür, Gündoğdu Gıda’nın Pusula’yı borsada büyüten şirketlerden biri olduğunu yazmış, üretimini durduran şirketin hisselerinde buna rağmen “mucize” artış yaşandığını aktarmıştı.

Özgür’ün yazısına göre şirketin halka arz sonrası 35 liradan başlayan hisseleri, üretimin durdurulmasının ardından 2 bin 700 lira seviyesine kadar çıktı. Şirketin çalışan sayısı da yaklaşık 200 kişiden önce 25’e, ardından 2’ye kadar düştü.