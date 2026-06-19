Fırtına ve sağanak İstanbul ve Ankara'ya uzanacak: 15 il kritik saatler yaşayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ve Osmaniye’nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlar günün ilk saatlerinden itibaren iç ve batı bölgelerde etkili olurken, öğle ve akşam saatlerine doğru daha geniş bir alana yayılacak. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ile olumsuz hava koşullarından nasibini alacak.

FIRTINA VE SAĞANAK İSTANBUL VE ANKARA'YA UZANACAK

Meteoroloji, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğini açıkladı. Özellikle Marmara genelinde etkili olacak rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

Haritalarda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve çevresinin kuvvetli rüzgar alanı içinde yer aldığı görülürken, Kuzey Ege kıyılarında da benzer şartların etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın yine 40-60 kilometre hızlara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Güney Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara’nın batısında yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi.

Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’da görülen gök gürültülü sağanakların gün içinde Ankara çevresinde de etkisini artırması bekleniyor. Haritalarda Eskişehir, Ankara çevresi ile İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış alanları dikkat çekiyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji ayrıca kuvvetli rüzgarın etkili olacağı Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için de tedbir çağrısında bulundu. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

15 İL KRİTİK SAATLER YAŞAYACAK

Öğle saatlerinden gece yarısına kadar kuvvetli yağış alacak olan 15 il kritik saatler yaşayacak. İşte o iller:

"Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Denizli, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman, Osmaniye"

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve batısının zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneyi güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi akşam saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.