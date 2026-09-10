Firari FETÖ'cü gizli bölmesinde yakayı ele verdi
Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan silahlı terör örgütü FETÖ mensubu firari S.D. saaklandığı gizli bölmede kıskıvrak yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.
İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, FETÖ silahlı terör örgütü mensubu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.D.’nin saklandığı gizli bölmede yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ekiplerin çalışmaları sonucunda hakkında arama kararı bulunan S.D.’nin saklandığı adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda S.D., saklandığı gizli bölmede yakalandı.
Açıklamada, S.D.’nin örgüt içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, "Uğur" kod adını kullandığı ve örgüt abisi olarak faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyon nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tebrik edildi. (ANKA)