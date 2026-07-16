Fındık hasadı öncesi ücretler açıklandı! Günlük yevmiye belli oldu

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, yaklaşan fındık hasadı öncesi işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı. Günlük net ücretin, yemek işçiye ait olacak şekilde 1750 lira olduğunu duyurdu.

Aynı zamanda Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası’nda yaptığı açıklamada, Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nda bir araya geldiklerini ve 2026 yılı fındık hasadı için işçi ücretlerine ilişkin karar aldıklarını belirtti.

Soydan, fındık toplama işlerinde yasal olarak çalıştırılması yasak olan yaştaki çocukların ve çalışamayacak kadar yaşlı ya da hasta olan işçilerin kesinlikle bulunmaması gerektiğini vurguladı. Bu kurala uymayan işverenlere, her tespit edilen çocuk işçi için idari para cezası uygulanabileceğini hatırlattı.

"1750 LİRA OLARAK BELİRLENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Soydan, "2026 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine, çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücret dikkate alınarak günlük net ücretin, yemek işçiye ait 1750 lira olarak belirlenmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Soydan, 10-15 arası işçi için aşçılara 1750 lira, çuvalcılara ise 1900 lira ücret ödeneceğini bildirdi. Kiloyla toplama yapılan bahçelerde çuvalcı ücreti ise 2250 lira olarak belirlendi.

ÜCRETLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Soydan, açıklamasında şunları belirtti:

"Katırcı ücretinin, katırıyla birlikte 3 bin 500 lira olarak, kilo hesabıyla fındık toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 15 lira olarak belirlenmesine, patoz saat ücretinin 6 bin lira olmasına, tarım aracısı ücretlerinin, aracı dayıbaşına 15 işçiye kadar günlük 1900 lira, 15 işçiden fazlası için günlük 2 bin 100 lira olarak belirlenmesine, iş aracılarından aracı belgesi istenmesine, İŞKUR il müdürlüklerinden alınmış aracı belgesi olmayanlara iş verilmemesine, tavsiye niteliğinde İl Koordinasyon Kurulu olarak karar verilmiştir." (AA)