Samsun'da 2026 yılı fındık rekolte tahmini yapılıyor: Dallar tek tek sayılıyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Alanyaykın Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde rekolte tahmini çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler, bahçelerde dallardaki çotanakları sayarak fındığın meyveye dönüşüm oranı, sağlam dane miktarı ile hastalık ve zararlıların ürün üzerindeki etkisini inceledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilçelerdeki rekolte tespit çalışmalarını hafta sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Çalışmaların ardından Samsun'un 2026 yılı tahmini fındık rekoltesinin belirleneceğini belirten Yılmaz, sonuçların Tarım ve Orman Bakanlığına bildirileceğini aktardı.

"800-900 RAKIMIN ÜZERİNDEKİ BÖLGELERDE NEREDEYSE HİÇ FINDIK OLMAMIŞTI"

Geçen yıl yaşanan zirai donun özellikle 300 rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde zarara neden olduğunu söyleyen Yılmaz, "Özellikle 800-900 rakımın üzerindeki bölgelerde neredeyse hiç fındık olmamıştı. Bu şartlarda geçen yıl ilimizde yaklaşık 92 bin ton fındık rekoltesi gerçekleşmişti. Bu yıl şu ana kadar yaptığımız tespitlere göre rekoltenin geçen yıldan daha iyi olacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Çalışmaların, Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçelerinde de sürdürüleceğine vurgu yapan Yılmaz, fındık üretiminin yoğun olduğu bu ilçelerde yapılacak incelemelerden sonra daha net değerlendirmede bulunulabileceğini aktardı.

Yılmaz, rekolte tahmin çalışmalarının 20 günlük arazi incelemesinden sonra tamamlandığını, bazı ilçelerde bir, bazı ilçelerde ise iki gün çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

İl genelinde 86 bahçede rekolte tespiti yapıldığına vurgu yapan Yılmaz, sahil, orta ve yüksek kesimlerdeki bütün fındık çeşitlerini temsil edecek bahçelerin seçildiğinin altını çizdi.

Her yıl aynı bahçelerde sayım yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Arkadaşlarımız dallardaki çotanakları sayıyor. Bunun yanında rastgele alınan 100 fındık kırılarak meyveye dönüşüm ve sağlam dane oranı tespit ediliyor. Kırılan fındıklarda hastalık ve zararlıların etkilerini de belirlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"1750 LİRA OLARAK BELİRLENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Soydan, "2026 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine, çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücret dikkate alınarak günlük net ücretin, yemek işçiye ait 1750 lira olarak belirlenmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Soydan, 10-15 arası işçi için aşçılara 1750 lira, çuvalcılara ise 1900 lira ücret ödeneceğini bildirdi. Kiloyla toplama yapılan bahçelerde çuvalcı ücreti ise 2250 lira olarak belirlendi.

ÜCRETLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Soydan, açıklamasında şunları belirtti:

"Katırcı ücretinin, katırıyla birlikte 3 bin 500 lira olarak, kilo hesabıyla fındık toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 15 lira olarak belirlenmesine, patoz saat ücretinin 6 bin lira olmasına, tarım aracısı ücretlerinin, aracı dayıbaşına 15 işçiye kadar günlük 1900 lira, 15 işçiden fazlası için günlük 2 bin 100 lira olarak belirlenmesine, iş aracılarından aracı belgesi istenmesine, İŞKUR il müdürlüklerinden alınmış aracı belgesi olmayanlara iş verilmemesine, tavsiye niteliğinde İl Koordinasyon Kurulu olarak karar verilmiştir." (AA)