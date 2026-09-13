Fındık hasadı dönüşü uçuruma yuvarlanan kadın öldü
Ordu’nun Gölköy ilçesinde fındık hasadından dönen 62 yaşındaki Döndü Yar, ayağının kayması sonucu 6 metrelik yükseklikten bahçeye yuvarlandı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Ordu’nun Gölköy ilçesinde fındık bahçesinden dönen 62 yaşındaki Döndü Yar, dengesini kaybederek yuvarlandığı bahçede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün boyu fındık hasadında çalışan Döndü Yar, mesai bitiminde evine gitmek üzere yola çıktı. Yar, yürüdüğü sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 6 metre yüksekten alt kısımdaki bahçeye yuvarlandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 62 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Döndü Yar’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor. (DHA)