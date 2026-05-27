Fethiye Belediye Başkanına silahlı saldırıda 6 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Saldırıda Karaca, sol bacağından yaralanmıştı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI 23 MAYIS’TA MEYDANA GELDİ

Olay, 23 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, silahlı saldırı sonucu sol bacağından yaralandı. Saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, farklı adreslerde 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

