Festival kapsamında güreştirilen boğa kapıdan atlayarak arenadan kaçtı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Artvin'de düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali kapsamında güreştirilen 600 kiloluk boğa, demir kapının üzerinden atlayarak arenadan kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

ARTVİN'DE FESTİVAL ADI ALTINDA BOĞA GÜREŞİ

Ardanuç ilçesinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki geleneksel boğa güreşleri, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Festival kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde "Başaltı" kategorisinde yaklaşık 600 kilo ağırlığındaki 2 boğa arenaya çıktı.

Sahada bir süre birbirini süzen boğalardan biri, rakibine doğru hamle yaptı.

DEMİR KAPIDAN ATLAYARAK KAÇTI

Darbenin şiddetiyle güreşi bırakıp kaçan boğa, arena çıkışındaki 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapının üst kısmında bulunan yaklaşık 70 santimetrelik boşluktan atlayarak dışarı çıktı.

Güreştirilmek için sokulduğu arenadan kaçan boğa, sahipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yaşananlar kameraya yansırken kapının diğer tarafında kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Sahadaki görevlilerin güvenliği yeniden sağlamasının ardından organizasyon kaldığı yerden devam etti. (DHA)