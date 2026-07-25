Fenomen iş insanına bıçaklı saldırı! Korku dolu anlar anbean görüntülendi

Kayseri’de iş insanı Alaaddin Çağlıköse ile kardeşi Mustafa Çağlıköse bıçaklı saldırıya uğradı. Kardeşlerin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 22 Temmuz Çarşamba akşamı Erenköy Mahallesi’nde yaşandı. Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla tanınan iş insanı Alaaddin Çağlıköse, bir kafede ağabeyi Mustafa Çağlıköse ve arkadaşlarıyla oturduğu sırada saldırıya uğradı.

Yaşanan olayda Alaaddin Çağlıköse ile kardeşi Mustafa Çağlıköse yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüpheli H.Y.’yi gözaltına aldı.

ANİDEN SALDIRDI

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayın güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın Çağlıköse’nin bulunduğu yere gelerek bıçaklı saldırıyı aniden gerçekleştirdiği ve ardından bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.