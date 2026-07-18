Çarşaf giyip kadın kılığında dükkan taradı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde silahlı saldırı yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tanınmamak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

KARA ÇARŞAFLA KADIN KILIĞINDA SALDIRI

Saldırgan, kara çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Cadde üzerinde belirlediği iş yerinin önüne gelen şahıs, belinden çıkardığı tabancayla iş yerine doğru ateş etmeye başladı. Peş peşe ateşlenen kurşunlar dükkânın ön kısmına isabet etti.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ateş etme işleminin ardından çarşaflı saldırgan, hızla olay yerinden uzaklaşarak koşarak izini kaybettirdi. Can veya mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çarşaflı şahsın iş yerine ateş ettiği ve ardından uzaklaştığı net şekilde görülüyor. Polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.