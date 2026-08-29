Fatsa sahilinde haraketli dakikalar: Kıyıya vuran konteyner ekipleri alarma geçirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Dolunay Mahallesi sahilinde denizde sürüklenen devasa bir beyaz konteyneri fark eden vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kıyıya vuran konteynerin çevresinde güvenlik önlemleri alan Sahil Güvenlik ekipleri, cismin kaynağını ve içeriğini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer tarafından panik yapılacak bir durumun olmadığı bildirildi.

GÖRGÜ TANIĞI BALKONDAN FARK ETTİ: ARKADAŞINA FOTOĞRAF GÖNDERİP BİLGİ ALDI

Denizdeki yabancı cismi ilk fark eden mahalle sakini 42 yaşındaki Hüseyin Saraç, olayın gelişimini detaylarıyla anlattı. Sabah saatlerinde evinin balkonuna çıktığında denizde yüzen bir yapı gördüğünü belirten Saraç, süreci şu sözlerle aktardı:

“Sabah Dolunay Mahallesi’ndeki evimin balkonuna çıktığımda denizde yüzen beyaz bir cisim gördüm. Telefonun kamerasını biraz yaklaştırdığımda konteyner olduğunu fark ettim. Daha sonra İstanbul’da konteyner taşımacılığı yapan arkadaşıma görüntüleri attım. Beyaz konteynerlerin genelde gıda veya soğuk zincir taşımacılığında kullanıldığını, panik oluşturacak bir durum olmadığını söyledi”

DALGALARIN KIYIYA ATTIĞI ÇUVAL KONTEYNERİN İÇERİĞİNE DAİR İPUCU VERDİ

Görüntüleri aldıktan sonra merakla deniz kenarına inen ve incelemesini yakından sürdüren Hüseyin Saraç, konteynerin yanında dalgalarla kıyıya vuran bir çuvala rastladığını belirtti. Durumun panik yaratacak bir şey olmadığını vurgulayan Saraç, gözlemlerini şu sözlerle ifade etti:

“Daha sonra deniz kenarına indim, konteyneri yakından inceledim. Köşeye gelen dalgaların attığı beyaz bir çuval gördüm. İçinde mısır olduğunu düşünüyorum. Çuvalın da bu konteynerden geldiğini tahmin ediyorum. Panik yapılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum”

Ekipler bölgede inceleme ve güvenlik çalışmaları başlattı. (DHA)