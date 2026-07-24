Fatih Altaylı'nın AHBAP ifadesi ortaya çıktı! "Üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında ifade veren Fatih Altaylı’nın ifadesi ortaya çıktı.

Altaylı, geçmişte Haluk Levent ve AHBAP Derneği’ne verdiği destekten dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

"MADDİ BİR YARDIM YAPMADIM, DENETİM ÇAĞRISINDA BULUNDUM"

Burak Doğan'ın haberine göre, İfadesinde AHBAP Derneği’ne veya Haluk Levent’e herhangi bir maddi destekte bulunmadığını vurgulayan Altaylı, toplanan yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığını kişisel olarak araştıramadığını dile getirdi. Habertürk’ten ayrıldığı döneme denk gelen süreçte elinde bu tür bir denetlemeyi yapabilecek yetki ve imkan bulunmadığını belirten Altaylı, yayınlarında sadece şeffaflık vurgusu yaptığını kaydetti. Altaylı beyanında, profesyonel denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savunduğunu ve elinden gelenin bundan ibaret olduğunu ifade etti.

"İKİNCİ BİR ŞANSI HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM"

İfadesinin devamında geçmişteki yayın ve sosyal medya paylaşımlarına değinen Fatih Altaylı, "Her insan ikinci bir şansı hak eder ve insanların yardımına koşan herkesi desteklemek gerekir" düşüncesiyle hareket ettiğini söyledi. Ancak ilerleyen süreçte Haluk Levent'in tavırlarında bir değişiklik olmadığını gördüğünü belirten gazeteci, deprem sonrasında yaşanan yoğun genel ve yerel seçim gündemleri nedeniyle konuyu yeterince takip edememiş olabileceklerini ekledi.

"DESTEK VERDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Gelinen noktada Haluk Levent ve AHBAP Derneği’ne hak etmedikleri bir destek verdiğini anladığını belirten Fatih Altaylı, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Haluk LEVENT ve AHBAP derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum."