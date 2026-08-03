Fatih Altaylı figüran haberi için ifade verdi
Butlan yönetimindeki CHP’nin İstanbul’daki üye katılım törenine figüran getirildiğine ilişkin haberle ilgili gazeteciler savcılığa ifadeye çağrılmıştı. Fatih Altaylı adliyeye gelerek ifade verdi.
Gazeteci Fatih Altaylı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran figüran soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, haber ve iddialarla ilgili ifadelerine başvurulacak isimler arasında Altaylı'da yer alıyordu.
Butlan CHP’sinin İstanbul Sarıyer’de düzenlenen rozet takma etkinliğine cast ajansları aracılığıyla figüran götürüldüğünü BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik haberleştirmişti. Soruşturma, CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyumu Gürsel Tekin’in şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
Başsavcılık, Sarıyer’de düzenlenen etkinliğe gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin bir cast ajansıyla anlaşarak götürüldüğü iddialarının araştırıldığını açıklamıştı. Açıklamada, incelemelerin ardından şikâyet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı belirtilmişti. (DHA)