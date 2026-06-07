Fabrikada feci kaza! Döküm makinesine sıkışan işçi 27 yaşında hayatını kaybetti

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Manisa'da, 27 yaşındaki Murat Özdem çalıştığı fabrikanın döküm makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde meydana gelen olay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı.

İŞÇİNİN FERYADINA KOŞTULAR

Fabrikada işçi olarak çalışan Murat Özdem, henüz bilinmeyen bir sebeple döküm makinesine sıkıştı. Sıkışmanın ardından acı içinde kalan Özdem'in feryadına koşan arkadaşları yetişti.

Ardından arkadaşları makineyi durdurup hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Özdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Murat Özdem'in cansız bedeni otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)