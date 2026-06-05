Demir parçalarını almaya çalışırken akıma kapıldı! İşçi 4'üncü kattan düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde 33 yaşındaki inşaat işçisi Deniz Yılmaz, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 4'üncü kattan düştü. Düşme sonucunda Yılmaz, ağır yaralandı.

Öğlen saat 13.00 sıralarında Alparslan Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bir inşatta meydana gelen olayda, Deniz Yılmaz çalıştığı inşaatın 4'üncü kat balkonundan demir parçalarını almaya çalıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

O sırada demir parçalarının elektrik hattı direğindeki tellere temas etmesi sonucunda Yılmaz, akıma kapıldı. Akıma temas etmesi sonucu 4’üncü kattan zemine düşen Yılmaz, ambulans çağrılmasıyla Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Yılmaz, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Konya'da bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor. (DHA)