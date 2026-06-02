Halk TV Yaşam Antalya'da iş kazası: Asansörden düştü

Antalya'da iş kazası: Asansörden düştü Kepez ilçesinde bir dönerci dükkanında çalışan Kutay K., yük asansöründen düşerek yaralandı. İşçinin hayati bir tehlikesinin bulunmadığına ilişkin bilgi paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.