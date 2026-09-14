Eyüpsultan'da uçan otomobil: 3'üncü katın balkonuna çarpıp bahçeye düştü

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin binanın balkonlarına çarparak bahçeye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı ilerleyen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları aştı.

Otomobil, 11 katlı binanın ilk üç katındaki balkonlara çarptıktan sonra bahçeye düştü.

SÜRÜCÜ VE YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışını güvenlik şeridi çekerek kapattı. Kazaya karışan aracın sabah saatlerinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin seyir halindeyken demir korkuluklara, ardından binanın balkonlarına çarparak bahçeye düştüğü anlar yer aldı.

(AA)

Haber fotoğrafı: Arşiv