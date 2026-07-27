Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: Otomobil takla attı, 2 yaralı

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Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun otomobile çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Işıklar Mahallesi'ndeki Kemerburgaz-Yassıören yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil de takla attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. (DHA)

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.