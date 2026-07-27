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Halk TV Türkiye Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: Otomobil takla attı, 2 yaralı

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: Otomobil takla attı, 2 yaralı

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu aynı yönde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: Otomobil takla attı, 2 yaralı

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun otomobile çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Işıklar Mahallesi'ndeki Kemerburgaz-Yassıören yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil de takla attı.

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: Otomobil takla attı, 2 yaralı - Resim : 1

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: Otomobil takla attı, 2 yaralı - Resim : 3

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. (DHA)

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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