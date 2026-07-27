Kaza yapan sigortacıyı değil tek numarayı arayacak: 1 Eylül'de başlayacak uygulamayı anlattı

Trafik kazalarının ardından hasar ihbarı sürecinde yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) hazırladığı Alo 193 Sigorta Hasar, İhbar ve Şikayet Hattı, 1 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Ortak Hasar İhbar Merkezi (OİHM) adı verilen sistem, ilk etapta trafik sigortası ve kasko poliçeleri kapsamındaki hasar ihbarlarını kabul edecek.

YASA DIŞI HASAR TAKİP ORGANİZASYONLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre, yeni uygulamanın temel amacı, trafik kazaları sonrasında vatandaşları hedef alan yasa dışı hasar takip organizasyonlarının önüne geçmek olan uygulama ile tek hat üzerinden tüm işlemler yapılacak.

SEDDK, bu kapsamda trafik sigortalarında eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi ve değer kaybı tazminatının herhangi bir ek başvuru olmadan maddi hasarla birlikte hesaplanarak ödenmesini sağlayacak düzenlemeleri devreye aldı. Bu uygulamalar 1 Ağustos'ta başlayacak.

Kurum ayrıca vatandaşların mağduriyetine neden olan yasa dışı yapılanmalara yönelik adli ve idari yaptırımların da önünü açan değişikliklere imza attı.

Düzenlemelerin amacı, özellikle değer kaybı tazminatı üzerinden vatandaşları yüksek tazminat vaadiyle yönlendiren ve haksız kazanç sağlayan yapıların faaliyetlerini engellemek olarak gösteriliyor.

1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK UYGULAMAYI ANLATTI

1 Eylül'de devreye girecek Ortak Hasar İhbar Merkezi, trafik sigortası ve kasko kapsamında meydana gelen kazalara ilişkin hasar ihbarlarını alacak. Vatandaşlar ayrıca bu sigorta branşlarına ilişkin şikayetlerini de aynı hat üzerinden iletebilecek.

Sistemi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) yönetecek. Başvurular Alo 193 hattının yanı sıra SBM'nin internet sitesi ve hizmete alınacak mobil uygulama üzerinden de yapılabilecek.

Kazaya karışan kişi ihbarda bulunurken T.C. kimlik numarasını, iletişim bilgilerini, araç plakalarını, hasarın meydana geldiği tarihi ve kazanın maddi hasarlı mı yoksa yaralanmalı ya da ölümlü mü olduğunu bildirecek.

KAZA YAPAN SİGORTACIYI DEĞİL TEK NUMARAYI ARAYACAK

SBM'ye ulaşan hasar ihbarı, poliçeyi düzenleyen sigorta şirketlerine eş zamanlı olarak iletilecek. Kazaya birden fazla araç karışmışsa, tüm araçların trafik sigortasını düzenleyen şirketler de otomatik olarak bilgilendirilecek.

Tek taraflı kazalarda ise aracın kasko poliçesi bulunuyorsa ilgili kasko şirketine bildirim yapılacak. Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda da trafik sigortasını düzenleyen şirkete bilgi aktarılacak.

Sigorta şirketleri daha sonra çağrı merkezi aracılığıyla kazaya karışan kişilerle iletişime geçerek gerekli bilgi ve belgeler, kaza tespit tutanağı, kusur oranı, ekspertiz süreci, tahmini onarım süresi ve değer kaybı hesaplaması hakkında bilgilendirme yapacak.

Ayrıca şirketler, tazminat sürecinin yetkisiz kişiler tarafından takip edilemeyeceğini ve kaza sonrasında kendilerine ulaşarak hasar takibi teklif eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini de vatandaşlara hatırlatacak.