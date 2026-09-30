Evlerinin önünde anne ve oğlunu vurdu: Motosikletini bırakıp kaçtı!

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Kars’ta evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki T.Ö. ile 23 yaşındaki oğlu E.Ö. yaralandı. Motosikletle gelen şüpheli, anne ve oğluna tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MOTOSİKLETLE GELDİ, ANNE VE OĞLUNA ATEŞ AÇTI

Olay, İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen şüpheli, evlerinin önünde bulunan T.Ö. ve oğlu E.Ö.’ye tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından anne ve oğlu yaralandı.

SALDIRGAN MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, kullandığı motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ANNE VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Anne T.Ö. ve oğlu E.Ö., ardından Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, saldırının ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. (AA)