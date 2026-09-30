Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Evlerinin önünde anne ve oğlunu vurdu: Motosikletini bırakıp kaçtı!

Evlerinin önünde anne ve oğlunu vurdu: Motosikletini bırakıp kaçtı!

Kars’ta evlerinin önünde motosikletli bir şüphelinin tabancayla ateş açtığı 45 yaşındaki anne T.Ö. ile 23 yaşındaki oğlu E.Ö. yaralandı. Olay yerinde motosikletini bırakıp kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Evlerinin önünde anne ve oğlunu vurdu: Motosikletini bırakıp kaçtı!

Kars’ta evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki T.Ö. ile 23 yaşındaki oğlu E.Ö. yaralandı. Motosikletle gelen şüpheli, anne ve oğluna tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MOTOSİKLETLE GELDİ, ANNE VE OĞLUNA ATEŞ AÇTI

Olay, İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen şüpheli, evlerinin önünde bulunan T.Ö. ve oğlu E.Ö.’ye tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından anne ve oğlu yaralandı.

Evlerinin önünde anne ve oğlunu vurdu: Motosikletini bırakıp kaçtı! - Resim : 1

SALDIRGAN MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, kullandığı motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan Camii'nde büyük panik: Silahını çıkarıp 4 el ateş etti! Gözaltılar varEyüpsultan Camii'nde büyük panik: Silahını çıkarıp 4 el ateş etti! Gözaltılar var

YARALI ANNE VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Anne T.Ö. ve oğlu E.Ö., ardından Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, saldırının ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kars Silahlı Saldırı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro