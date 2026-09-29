Eyüpsultan Camii'nde büyük panik: Silahını çıkarıp 4 el ateş etti! Gözaltılar var

Eyüpsultan Camii’nde yatsı namazı sırasında iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda şüphelilerden birinin silahla havaya 4 el ateş açması üzerine büyük panik yaşanırken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

YATSI NAMAZINDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Edinilen bilgilere göre olay, saat 20.30 sıralarında tarihi İstanbul Eyüpsultan Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatsı namazı kılındığı esnada 41 yaşındaki A.M.Ç. ile 38 yaşındaki S.A. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.M.Ç., yanındaki silahı çıkararak havaya 4 el ateş etti.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Camide yükselen silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yapılan ilk incelemelerde ve kontrollerde şans eseri kaza ya da kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANARAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, silahı kullanarak havaya ateş açan A.M.Ç. ile kavgaya karışan S.A.'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan her iki şüphelinin de sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü ve buradaki adli işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi. (DHA)