Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kahvehaneyi bastı, silahlı saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var

Kahvehaneyi bastı, silahlı saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var

Mersin Tarsus'ta akşam saatlerinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan 5 kişiden 71 yaşındaki Mehmet Atlı olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı arıyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Kahvehaneyi bastı, silahlı saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var

Mersin’in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olayın ardından saldırgan kaçarken, adrese sevk edilen sağlık ekipleri 71 yaşındaki Mehmet Atlı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kahvehaneyi bastı, silahlı saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir kahvehaneye gelen silahlı bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle mekandakilere ateş açtı.

Saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Manisa'daki okul saldırısı sonrası Bakan Çiftçi duyurdu: 47 URL için erişim engeli talep edildiManisa'daki okul saldırısı sonrası Bakan Çiftçi duyurdu: 47 URL için erişim engeli talep edildi

1 ÖLÜ, 4 YARALI: POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Açılan ateş sonucu 71 yaşındaki Mehmet Atlı, 49 yaşındaki M.Y., 25 yaşındaki R.D., 53 yaşındaki N.Y. ve 24 yaşındaki O.T. kurşunların hedefi olarak yaralandı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 71 yaşındaki Mehmet Atlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Saldırıda yaralanan M.Y., R.D., N.Y. ve O.T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Silahlı Saldırı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro