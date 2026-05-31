Evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu: Kız arkadaşı gözaltına alındı
Zonguldak'ta Erkan Koçak, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. 25 yaşındaki Koçak'ın ölümüyle ilgili ihbarda bulunan kız arkadaşı K.Ç. gözaltına alındı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde K.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "Erkek arkadaşım bıçaklandı" diyerek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine kadının erkek arkadaşı Ercan Koçak'ın Hacıali köyündeki evine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
28 YAŞINDAKİ GENÇ BIÇAKLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 28 yaşındaki Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Koçak'ın cansız bedeni otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İHBARI YAPAN KADIN GÖZALTINA ALINDI
K.Ç. gözaltına alınırken, Koçak Hacıali köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi