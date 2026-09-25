Evin içinde define aradılar: Kazma kürekle çukur açtılar
Şanlıurfa’da, bir evde kaçak kazı yapıp define arayan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, evin içerisinde kazma kürekle yaklaşık 25 metre derinliğinde çukur açtığı tespit edildi.
Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Eyyübiye ilçesinde 2 kişinin izinsiz kazı yapıp, define aradığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüpheliler E.G. ve M.K.’nin evin içerisinde yaklaşık 25 metre derinliğinde çukur kazdığını belirledi.
KAZMA KÜREKLE ÇUKUR AÇTILAR
Jandarma ekipleri tarafından evde gerçekleştirilen aramada, izinsiz kazı faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Aramada balyoz, gaz maskesi, kazma, kürek, projektör, motorlu yük makarası ve havalandırma pervanesi bulundu.
Operasyon kapsamında E.G. ve M.K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)