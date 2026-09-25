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Halk TV Türkiye Çilek bahçesinde kaçak kazıya suçüstü: 6 kişi gözaltında

Çilek bahçesinde kaçak kazıya suçüstü: 6 kişi gözaltında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çilek bahçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Çilek bahçesinde kaçak kazıya suçüstü: 6 kişi gözaltında

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İsabeyli Mahallesi'nde çilek bahçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, saat 16.30 sıralarında baskın yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan F.A. (55), E.B. (71), S.A.İ. (61), A.İ. (53), D.A. (22) ve E.K. (58) isimli şüpheliler karakola götürülürken, kazı malzemelerine de jandarma tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇİLEK BAHÇESİNDE KAÇAK KAZI YAPTILAR

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İsabeyli Mahallesi'nde bulunan çilek bahçesinde kaçak kazı yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

6 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İsabeyli Mahallesi'ndeki çilek bahçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli, saat 16.30 sıralarında baskın yapan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan F.A. (55), E.B. (71), S.A.İ. (61), A.İ. (53), D.A. (22) ve E.K. (58) isimli şüpheliler karakola götürüldü.

KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU

Jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı kazı malzemelerine el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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