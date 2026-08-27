Ev hanımlarına gelir kapısı açıldı! "Komşu anneler" çoğalıyor: Bakanlık pilot uygulamayı başlattı

Yeni eğitim dönemi yaklaşırken okul öncesi eğitim masrafları aile bütçelerindeki yükünü artırdı. Özel kreş ve anaokullarında ücretlerin geçen yıla kıyasla ciddi biçimde yükselmesi, çocuklarının bakım ve eğitimini daha uygun maliyetle karşılamak isteyen aileleri mahalle içindeki alternatiflere yöneltti.

Butik kreşlerde yıllık eğitim bedelleri 250 bin ila 450 bin lira arasında değişirken, yemek ve etkinlik gibi kalemler için 60 bin ila 100 bin lira arasında ek ödeme çıkıyor. Kurumsal zincirlerde yıllık ücret 450 bin liradan başlayıp 800 bin liraya kadar yükseliyor. Bu kurumlarda ek hizmetlerle birlikte toplam maliyet daha da artıyor.

Vakıf okulları ve kolejlerin okul öncesi programlarında ise rakamlar 1,5 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Yemek, servis ve etkinlik gibi giderler de eklendiğinde ailelerin karşı karşıya kaldığı toplam fatura daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

KREŞE ALTERNATİF

Yükselen fiyatlarla birlikte bazı mahallelerde uzun süredir bireysel olarak yapılan çocuk bakımı daha görünür bir modele dönüşmeye başladı. "Komşu anne" olarak adlandırılan sistemde, ev hanımları kendi evlerinde aynı anda birkaç çocuğun bakımını üstleniyor.

Genellikle 3 ila 5 çocukla sınırlı tutulan bu modelde bazı kadınlar evlerinin bir bölümünü oyun ve etkinlik alanına çeviriyor. Çocuk gelişimi konusunda deneyimli veya eğitim almış olanlar ise bakımın yanı sıra yaş grubuna uygun oyun, etkinlik ve temel okul öncesi çalışmalar da yapabiliyor.

Modelin aileler açısından en cazip tarafı ise maliyet. Özel kreşlerde aylık giderler 50-60 bin liraları bulabilirken, komşu annelerde yemek dâhil çocuk başına aylık ücretin yaklaşık 15 bin ila 25 bin lira arasında değiştiği görülüyor. Böylece aileler kreş maliyetinin oldukça altında bir seçenek bulabiliyor.

SOSYAL MEDYADA DA YAYILIYOR

Komşu anne arayışı artık yalnızca mahalle içinde kulaktan kulağa ilerlemiyor. Sosyal medya gruplarında ve çeşitli ilan platformlarında evde çocuk bakımı hizmetlerine ilişkin ilanların sayısı da artıyor.

Aileler çoğu zaman seçim yaparken aynı mahallede yaşayan, çevresinden tanıdığı veya başka ailelerin referans verdiği kadınları tercih ediyor. Bu nedenle sistemin temelini resmi bir kurumdan çok karşılıklı güven ilişkisi oluşturuyor.

Ancak modelin hızla yayılması beraberinde bazı soru işaretlerini de getiriyor. Komşu annelerin önemli bir bölümünün resmi kayıt, vergi ve sigorta kapsamı dışında çalışması; çocukların güvenliği, olası kazalarda sorumluluğun kimde olacağı ve hizmetin hangi standartlarda verildiği gibi konuları gündeme taşıyor.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Tam da bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü Komşu Anne Projesi önem kazanıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakanlık, ev ortamında sunulan çocuk bakım hizmetinin belirli kurallara bağlanması ve kayıtlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla pilot çalışmalar yürütüyor.

Pilot kapsamındaki eğitimlerde çocuk bakımı yapacak kadınlara çocuk gelişimi, ilk yardım, hijyen ve bakım gibi başlıklarda eğitim verilmesi hedefleniyor. Böylece ailelerin yalnızca tanıdık veya referans üzerinden değil, belirli eğitim ve standartları karşılayan kişiler arasından seçim yapabilmesinin önü açılması amaçlanıyor.

Şimdilik pilot aşamada olan uygulamanın İstanbul ve Ankara'daki çalışmaların ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Sistemin hayata geçmesiyle komşu annelerin kayıt altına alınması, sosyal güvenceye kavuşması ve elde ettikleri gelirin daha düzenli bir çalışma modeline dönüşmesi bekleniyor.

EV HANIMLARINA YENİ GELİR KAPISI

Kreş fiyatlarındaki yükseliş aileleri alternatif bakım modellerine iterken, komşu anne sistemi bir başka açıdan da dikkat çekiyor. Ev hanımları için kendi evlerinden çocuk bakımı yaparak gelir elde edebilecekleri yeni bir çalışma alanı oluşturuyor.

Devlet destekli ve denetimli bir yapının kurulması halinde, bugün büyük ölçüde güven ilişkisiyle ilerleyen modelin hem aileler hem de bakım hizmeti veren kadınlar açısından daha güvenli bir zemine taşınması hedefleniyor.

Özel kreşlerdeki yüksek maliyetler sürdükçe mahalle ölçeğindeki bu modelin daha fazla ailenin gündemine girmesi beklenirken, gözler pilot uygulamanın Türkiye genelinde ne zaman ve hangi kapsamda yaygınlaştırılacağına çevrildi.