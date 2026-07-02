İş yeri kreşinde skandal görüntüler! Çocukları çamaşır makinesine kapatmışlar

Hindistan'ın Bengaluru kentinde faaliyet gösteren bir iş yeri kreşine ilişkin ortaya atılan çocuk istismarı iddiaları, hem güvenlik güçlerini hem de kamuoyunu harekete geçirdi. Fransız teknoloji şirketi Capgemini'nin kampüsünde hizmet veren kreşte görev yapan beş çalışan hakkında ceza soruşturması başlatıldığı açıklandı.

Soruşturmanın fitilini, bir çocuk koruma görevlisine WhatsApp aracılığıyla ulaştırılan görüntüler ateşledi. Polis ekiplerinin incelediği kayıtlarda, bazı çalışanların çocukları korkutmak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğu öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddialara göre çocuklar zaman zaman çamaşır makinesinin içine kapatıldı, dar su borularının içerisine sokuldu, banyoya kilitlendi ve tuvaletlerde kullanılan su püskürtme aparatlarıyla üzerlerine su tutuldu. Görüntülerin ardından olay resmi makamlara bildirildi ve geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten Whitefield Bölgesi Emniyet Müdür Yardımcısı Saidulu Adavath, olayla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğünü belirterek, haklarında işlem başlatılan kişilerin ifadelerinin alınacağını açıkladı. İlk polis tutanağında kreşte çalışan beş kadının şüpheli olarak yer aldığı bildirildi.

KREŞ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

İddiaların merkezindeki kreşin, Capgemini çalışanlarının çocuklarına bakım hizmeti verdiği öğrenildi. Dünya genelinde yaklaşık 340 bin kişiyi istihdam eden Fransız teknoloji şirketi ise gelişmelerin ardından kreşin faaliyetlerini tedbir amacıyla geçici olarak durdurdu.

Capgemini tarafından yapılan açıklamada, çalışanların ve ailelerinin güvenliği ile refahının şirket için öncelikli olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için yetkili kurumlarla tam iş birliği içinde hareket edildiği ve yürütülen soruşturmaya destek verildiği ifade edildi.