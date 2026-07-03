Belediye kreşlerine bakanlıktan izin alma şartı getirildi! 6 ay içinde başvurmayan kreş kapatılacak

Deutsche Welle Türkiye'nin haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 27 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yürürlüğe giren yeni yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarının işlettiği kreş ve gündüz bakımevleri için köklü kurallar getirdi. Bu kapsamda büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri tarafından işletilen tüm kreşler, ilk defa doğrudan bakanlığın izin ve denetim sistemine dahil edildi.

Faaliyet gösteren tüm kuruluşların hizmetlerine devam edebilmeleri için 6 ay içerisinde bakanlığa başvurarak gerekli açılış onayını almaları gerekiyor. Bu uyum süresi tamamlandığında, resmi izin sürecini bitirmemiş olan belediye kreşleri için kapatma işlemleri uygulanabilecek. Ayrıca bundan sonra inşa edilecek yeni kreş projeleri için de hizmete girmeden önce mutlak suretle bakanlık onayı alınması zorunlu kılındı.

Yönetmelik, halihazırda faaliyette olan CHP belediyelerin oluşturduğu yaklaşık 785 kreşi etkilemesi bekleniyor.

BAKANLIK DOĞRUDAN MÜDAHALE EDEBİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte belediye kreşleri üzerindeki denetim mekanizmaları da genişletildi. Kreşler, valiliklere bağlı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ekiplerince yılda en az bir defa denetiminden geçirilecek. Bakanlık ayrıca gerekli gördüğü durumlarda kurumlara doğrudan müdahale ederek denetim yapabilme hakkına sahip olacak. Eğitim programlarının uygulanması Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenecek.

Yapılan denetimlerde kapasite aşımı, personel yetersizliği, yangın ve güvenlik önlemlerindeki eksiklikler tespit edilirse kurumlara durumu düzeltmeleri için ek süre tanınacak ve bu süreçte yeni çocuk kaydı yapmaları yasaklanacak. Verilen süreye rağmen eksikliklerini gidermeyen kuruluşlar hakkında kapatma süreci başlatılacak. Öte yandan izinsiz faaliyet, sahte belge kullanımı, izinsiz taşınma gibi ağır ihlallerde bulunan kreşler hiçbir uyarı yapılmaksızın doğrudan kapatılacak. Özellikle çocuklara yönelik fiziksel, cinsel veya psikolojik istismar vakalarının tespiti durumunda da işletmenin kapısına doğrudan kilit vurulacak.

E-OKUL SİSTEMİNE KAYDEDİLECEK

Yönetmeliğin getirdiği bir diğer önemli yenilik ise tüm kayıt işlemlerinin dijital ortama taşınması oldu. Kreşlerdeki çocukların kayıtları, personel bilgileri ve kurumun genel statüsü doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkezi bilişim sistemine entegre edilecek. Aynı zamanda çocukların eğitim kayıtları da Milli Eğitim Bakanlığının e-okul sistemine işlenecek.

GÖZLER CHP’Lİ 785 BELEDİYE KREŞİNDE

Bu yeni yasal düzenleme, son yıllarda hükümet ile muhalefet arasında yaşanan yetki tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Hatırlanacağı üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kasım 2024'te belediyelerin okul öncesi eğitim faaliyetlerini durdurmasını talep etmiş, bu durum CHP tarafından belediyelerin sosyal hizmetlerinin engellenmesi olarak yorumlanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Anayasa Mahkemesi'nin 2007 tarihli iptal kararı gereğince belediyelere anaokulu ruhsatı verilemediğini ve gönderilen yazının kreşleri değil, sadece anaokulu ve anasınıflarını kapsadığını ifade etmişti.