Et diye satılacaktı sofralara ulaşamadan yakalandı: Tonlarca ürün tek tek imha edildi

Ankara’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yürüttüğü araştırma sonucunda, M.D.’ye ait iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Bilgi üzerine ekipler tarafından söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, halk sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu belirtilen ve niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünü bulundu. Aramalarda ayrıca bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

104 TON ET VE ET ÜRÜNÜ İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen et ve et ürünleri, Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. (AA)