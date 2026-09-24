Kıyma diye bize neler neler yedirmişler! 7 ildeki işletmelerin hepsi ifşa edildi
Bakanlığın güncellediği denetim listesinde, lokantaların tüketicilerin sağlığıyla oynandığı bir kez daha gözler önüne serildi. Yapılan analizlerde, kıyma olarak satılan ürünlerin içerisinde kanatlı eti ve sakatat çıktı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği taklit ve tağşiş listesinde kebap, köfte, pide harcı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Dana eti adıyla sunulan bazı ürünlerde kanatlı eti bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinin ardından taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlere ilişkin listeyi 23 Eylül’de güncelledi. Bakanlık, uygunsuzluk belirlenen ürünleri ve firmaları kamuoyuna açıkladı. 7 ildeki işletmelerin hepsi ifşa edildi.
BURSA'DA 9 LOKANTA LİSTEDE
- Mendo Dürüm - Ömer Batur (Yıldırım): "Adana Kebap (Dana)" ürününde kanatlı eti ve sakatat (baş eti) tespiti.
- Ceylan Proses Ekipmanları Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Meydan Lokantası (Nilüfer): "Izgara Köfte (Kırmızı Et)" ürününde kanatlı eti tespiti.
- Ulu Hünkar Bursa Kebabi - Vahit Çelik (Kestel): "Çiğ Lahmacun İç Harcı (Dana Kıyma)" ürününde kanatlı eti tespiti.
- Yeniyol Çorba Yemek Salonu - Saliha Erdoğdu (Mustafakemalpaşa): "Dana Salçalı Köfte (Pişmiş)" ürününde kanatlı eti tespiti.
- Kasap Uğur Şahin Et - Uğur Şahin (Mudanya): "Kasap Köfte (Kırmızı Et)" ürününde kanatlı eti tespiti.
- Gül Pide - Mezher Salacan (İnegöl): "Dana Etli Kıymalı Pide Harcı (Çiğ)" ürününde kanatlı eti tespiti.
- Halil İbrahim Sofrası - Hatice Büyükoruç (Gemlik): "Pide Harcı (Dana Etli)" ürününde kanatlı eti tespiti.
- Şengin Lahmacun - Şengin Kör (İnegöl): "Dana Etli Kıymalı Pide Harcı (Çiğ)" ürününde kanatlı eti tespiti.
- Bey Kebap - Rukiye Büyükoruç (Gemlik): "Lahmacun Harcı (Dana Eti)" ürününde kanatlı eti tespiti.
DİYARBAKIR, MERSİN, İSTANBUL, KONYA...
- Şeyhan Lokantası - Abdulvahap Akıncı (Bağlar / Diyarbakır): "Çiğ Adana Kebap (Dana+Kuzu Eti)" ürününde kanatlı eti tespiti.
- Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Mezitli Et ve Balık (Mezitli / Mersin): "Kıyma (Dana-Kuzu Karışık)" ürününde sakatat (kalp) tespiti.
- Dürümcü Engin Usta - Muhammed Becerikli (Zeytinburnu / İstanbul): "Adana Kebap Harcı" ürününde kanatlı eti tespiti.
- Şehr-i Konya Mutfağı - Ahmet Çatal (Karatay / Konya): "Etliekmek İç Harcı (Dana-Kuzu Eti, Dana Yağı, Soğan, Domates, Biber)" ürününde kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti.
- Çömlekçi Yöresel Manav ve Süt Ürünleri - Çiğdem Akgedik (Ereğli / Konya): "Dana Sucuk" ürününde kanatlı eti tespiti.
- Birtek Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Yeşilyurt / Malatya): "Tavuklu Rosto Köfte" ürününde sakatat (taşlık) tespiti.
- Deniz Yemek Hizmetleri - Harun Bezirgan (Altınova / Yalova): "Kasap Köfte" ürününde kanatlı eti tespiti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi