Halk TV Türkiye Kıyma diye bize neler neler yedirmişler! 7 ildeki işletmelerin hepsi ifşa edildi

Kıyma diye bize neler neler yedirmişler! 7 ildeki işletmelerin hepsi ifşa edildi Bakanlığın güncellediği denetim listesinde, lokantaların tüketicilerin sağlığıyla oynandığı bir kez daha gözler önüne serildi. Yapılan analizlerde, kıyma olarak satılan ürünlerin içerisinde kanatlı eti ve sakatat çıktı.